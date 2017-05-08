تيريزا ماي تناقش مع إيمانويل ماكرون مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

لندن 8 مايو 2017 (وال) - ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مكالمة هاتفية مع إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وأعلن متحدث باسم (داونينغ ستريت) أن ماي تحدثت الليلة الماضية مع الرئيس الفرنسي المنتخب لتهنئته ب"حرارة" على فوزه في الانتخابات. وأضاف أن "الزعيمين ناقشا باقتضاب مسألة البريكست وجددت رئيسة الوزراء البريطانية رغبة المملكة المتحدة في شراكة قوية مع اتحاد أوروبي ينعم بالأمن والرخاء بعد مغادرته". وأشادت ماي ب"الشراكة الاستثنائية" بين المملكة المتحدة وفرنسا والتي توفر "أساسا متينا" للتعاون في المستقبل البدء في المفاوضات على شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.