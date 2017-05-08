النوم وتناول الطعام في ساعات منتظمة يحمي الأطفال من البدانة (دراسة).

نيويورك 8 مايو 2017 (وال) - توصلت دراسة أمريكية حديثة النوم وتناول الطعام في ساعات منتظمة في اليوم من شأنه أن يحمي الأطفال من البدانة. وأسفرت نتائج الرداسة التي أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في كولاج الصحة العامة بجامعة أوهايو الأمريكية على أن الروتين العائلي يحد من بدانة الأطفال. وشملت الدراسة توجيه الأسئلة إلى أهالي نحو 11 ألف طفل لمعرفة نظام حياتهم اليومية بالنسبة للذين يبلغون 3 سنوات, فكان 41 بالمائة يذهبون إلى السرير في ساعة منتظمة و47 بالمائة منهم يتناولون طعامهم في ساعات محددة و23 بالمائة يأخذون ساعة لمشاهدة القنوات أوالألعاب. وتم وزن الأطفال وقياس طولهم وعرضهم وعندما بلغوا 11 عاما, لوحظ أن 6 بالمائة منهم أصبحوا يعانون من البدانة وكانوا ضمن المجموعة التي لا تتبع روتين الساعات اليومية ما أثبت وجود علاقة بين روتين النوم وخطورة الوقوع فريسة للبدانة وكان خطر البدانة واضحا لدى الأطفال الذين لا يتبعون ساعات محدده للنوم. يذكر أن الأطفال الذين لديهم ساعة محددة ومنتظمة في النوم وينامون مبكرا ينامون أفضل وبسرعة ولا يستيقظون أثناء الليل وليس لديهم أية مشاكل في تكوينهم.