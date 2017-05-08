عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .الإثنين ، 08-05-2017 - 16:49:00

رام الله (الضفة الغربية) 8 مايو 2017 (وال)-اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين, باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة, بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي . ونقلت مصادر اعلامية عن المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس قوله أن 72 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات,ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب واصلت تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى, واحتجزت البطاقات الشخصية, وخاصة للنساء والشبان.

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