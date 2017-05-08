دول جوار ليبيا تؤكد أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء الأزمة في ليبيا .

الجزائر 08 مايو 2017 ( وال ) - أكدت دول جوار ليبيا أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار السياسي الذي يقرره الليبيون بكل سيادة بعد توقيعهم على الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 والذي حظي بدعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 2259 المؤرخ في 23-12-2015 المتعلق بالوضع في ليبيا .

وشددت دول الجوار أن الحل الدائم لايمكن أن يكون الا سياسيا بالحوار والتوافق بين الليبيين ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عسكريا . جاء ذلك في ختام الاجتماع ( 11 ) لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر اليوم الاثنين برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" ، ومشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" ووزير خارجية السودان \" إبراهيم غندور \" ووزير الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي في النيجر \" ابراهيم يعقوبو \" وكاتب الدولة لدى الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية \" صبري طبجي \" وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي في تشاد \" حواء جامح \" ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بجمهورية مصر العربية \" طارق القوني \".

كما حضر الاجتماع وزير خارجية جمهورية الكونغو الذي تترأس بلاده لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا \" جون غاكوسو \" والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا \" مارتن كوبلر \" والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا \"جاكايا كيكويتي \"والمبعوث الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا \" صلاح الدين الجمالي \" وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا \" بيتينا موتشديت \".



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