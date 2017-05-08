وزير الطاقة السعودي يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الى ما بعد 2017 .

كوالالمبور 8 مايو 2017 (وال) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن أسواق النفط تستعيد توازنها بعد سنوات من إرتفاع العرض ومبديا توقعه بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري ليغطي 2017 بالكامل وربما لما بعد ذلك. وقال الفالح في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال مؤتمر آسيا للنفط و الغاز أنه "بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك." للذكر تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لدعم الاسعار في السوق. كما صرح الفالح إن تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع إلى موسم انخفاض الطلب وأعمال صيانة مصافي النفط وكذلك نمو الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة في الولايات المتحدة. لكن المخزونات العالمية تظل مرتفعة مما يدفع أسعار النفط الخام مجددا لما دون 50 دولارا للبرميل ويفرض ضغوطا على أوبك لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية السنة. رغم ذلك يقول الفالح إن الأسواق تحسنت من المستويات المنخفضة المسجلة في العام الماضي حين هبطت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل. وقال في هذا الشان "أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ حاليا في ظل مؤشرات رئيسية عديدة تظهر أن ميزان العرض والطلب يسجل عجزا وأن السوق تتحرك صوب استعادة التوازن" و مضيفا "نتوقع أسواقا أصح في المستقبل." وتوقع الفالح أيضا نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يقترب من مستوى العام الماضي مشيرا الى إن نمو الطلب الصيني على النفط سيماثل مستويات العام الماضي بفعل قوة قطاع النقل في حين من المنتظر أن يسجل الطلب من الهند مستوى نمو جيدا. ومن المرجح حسب الوزير أن ينبع معظم النمو المتوقع في الطلب على النفط على مدى الخمسة والعشرين عاما القادمة من آسيا في الوقت الذي ينمو فيه عدد سكان المنطقة مع تقدم دول مثل فيتنام والفلبين لتصبح ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم. وقال الفالح أن آسيا ستسهم أيضا بنحو ثلثي الطلب العالمي على الغاز بحلول ذلك الوقت مضيفا أن الاستثمارات العالمية في التنقيب والإنتاج تراجعت هي الأخرى مما قد ينتج فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السنوات القليلة المقبلة. "التقديرات المتحفظة تتوقع أننا سنحتاج إلى تعويض 20 مليون برميل يوميا ناتجة عن نمو الطلب والانخفاض الطبيعي خلال الأعوام الخمسة القادمة" حسبه ومضيفا "هذا هو مبعث تخوفي... نتجه صوب مستقبل يتسم باختلالات بين العرض والطلب".