النفط يرتفع بفعل تخفيضات أوبك وتوقعات بتمديد إتفاق خفض الإنتاج العالمي.

لندن 8 مايو 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد مختلف التصريحات عن تمديد تخفيضات العرض لكبار مصدري أوبك رغم توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي في ظل انتشار منصات الحفر بأنحاء أمريكا الشمالية. وارتفع خام برنت 40 سنتا إلى 49.50 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 46.52 دولار للبرميل صبيحة الإثنين. للذكر تراجع كلا الخامين أكثر من عشرة بالمائة في الشهر الأخير رغم خطوات منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين من بينهم روسيا للحد من العرض من أجل الحد في إرتفاع العرض العالمي. لكن جهود أوبك تحدها زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة التي تطلق طفرة في إنتاج النفط الصخري قد تعوض أي فراغات تتركها أوبك ما يبعث القلق في مستثمري النفط. وأج 081336 الجزائر مايو 17 نننننننن