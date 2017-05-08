أفغانستان ترفض "الادعاءات الباكستانية" بشأن مقتل 50 جنديا أفغانيا .

كابول 8 مايو 2017 (وال)-رفضت الحكومة الأفغانية ما وصفته ب"الادعاءات" الباكستانية حول مقتل ما لا يقل عن 50 جنديا أفغانيا خلال الاشتباكات التي اندلعت في مقاطعة سبين بولدك جنوب أفغانستان الواقعة على طول خط ديورند الحدودي الذي يمتد بين البلدين. واعلن رئيس مركز الإعلام والمعلومات التابع للحكومة الأفغانية صديق صديقي عن رفض الحكومة الأفغانية ل"ادعاءات" الجنرال الباكستاني نديم أحمد التي تفيد بمقتل 50 جنديا أفغانيا على يد قوات الميليشيات الباكستانية. وقال صديقي إن اثنين فقط من قوات شرطة الحدود لقوا مصرعهم مع المدنيين وأن مقتل 50 جنديا لا أساس له من الصحة. وفي السياق أكد المسؤول ذاته أن القوات الأفغانية منعت التحركات غير القانونية للقوات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية وأن القوات الباكستانية هي من شن الهجوم. من جهته قال الجنرال الباكستاني نديم أحمد أن القوات الأفغانية استهدفت السكان المدنيين و"ردت باكستان باستهداف مراكز التفتيش الحدودية هناك مما أدى إلى مصرع 50 جنديا أفغانيا وإصابة 100 آخرين". للإشارة فإن خط ديورند هو خط حدودي يبلغ طوله 2640 كيلومترا, يمتد بين أفغانستان وباكستان منذ 1893 لتحديد مناطق النفوذ السياسي.