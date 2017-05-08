دول جوار ليبيا تجدد مساندتها للمجلس الرئاسي ، وتدعو مجلس النواب منح الثقة إلى الحكومة المقترحة .

الجزائر 08 مايو 2017 ( وال ) - جدد وزراء دول جوار ليبيا مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ودعوتهم لتشكيل حكومة تمثل كافة القوى السياسية الليبية ومطالبتهم بهذا الشأن مجلس النواب إلى الانعقاد في اقرب الآجال لمنح الثقة إلى الحكومة المقترحة طبقا لإحكام الاتفاق السياسي ، باعتباره إطارا لحل الأزمة .

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي الذي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - التزامهم التام بمساندة ليبيا ومرافقتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي لإحكام الاتفاق السياسي والذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية وعادلة خدمة لكافة الليبيين .

وشدد البيان على الحفاظ على وحدة الاراضي الليبية وسيادتها ولحمة شعبها ، ورفضهم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ، او الخيار العسكري .

كما دعا البيان الى الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام سلطة القانون ، ووحدة الجيش والشرطة تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لإحكام الاتفاق السياسي الليبي لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على امن واستقرار ليبيا ومؤسساتها الشرعية . كما شدد البيان على أهمية تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ، والتشجيع على ان يتم الحوار بين الليبيين أنفسهم وفي ليبيا ، اضافة الى احترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة وكذا الفصل بين السلطات وضمان إقامة عدالة اجتماعية .



...( وال )...