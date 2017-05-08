تقدم لقوات الحكومة اليمنية باتجاه مديرية موزع غربي مدينة تعز .

صنعاء 8 مايو 2017 (وال) - أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين بأن القوات الحكومية اليمنية تواصل تقدمها على حساب المتمردين الحوثيين في مديرية موزع غربي مدينة تعز. وأضافت المصادر أن سيطرة قوات الحكومة اليمنية على منطقة الهاملي الجبلية ستمكنها من الاقتراب من طريق (تعز-الحديدة), مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الدعم الجوي الذي يقدمه التحالف للقوات الحكومية. وكان 20 متمردا من الحوثيين وحلفاؤهم من أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قتلوا - في وقت سابق - فيما أصيب 30 آخرون في 19 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع المتمردين في معسكر خالد في موزع وفي مقبنة غربي تعز.