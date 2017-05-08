المجبري يجتمع مع وزير الحكم المحلي لمناقشة توزيع الميزانية المخصصة للبلديات والمجالس المحلية .



طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) عقد النائب بالمجلس الرئاسي \"فتحي المجبري\"، اجتماعا موسعاً بالسادة وزير الحكم المحلي السيد \"بداد قنصو مسعود\"، والمستشار المالي.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة توزيع بنود

الميزانية المخصصة من المجلس الرئاسي ضمن بند الطوارئ البالغ قيمتها

(200) مائتي مليون دينار لتوزيعها على البلديات والمجالس المحلية واللجان

التسييرية والمناطق الإدارية لحلحلة المختنقات التي تواجه سير عملها.



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