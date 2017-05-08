المجبري يجتمع مع وزير الحكم المحلي لمناقشة توزيع الميزانية المخصصة للبلديات والمجالس المحلية .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 15:54:00
\nطرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) عقد النائب بالمجلس الرئاسي \"فتحي المجبري\"، اجتماعا موسعاً بالسادة وزير الحكم المحلي السيد \"بداد قنصو مسعود\"، والمستشار المالي.\nوتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة توزيع بنود \nالميزانية المخصصة من المجلس الرئاسي ضمن بند الطوارئ البالغ قيمتها \n(200) مائتي مليون دينار لتوزيعها على البلديات والمجالس المحلية واللجان\nالتسييرية والمناطق الإدارية لحلحلة المختنقات التي تواجه سير عملها.\n \n ...( وال ) ...