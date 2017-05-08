رئيس لجنة رعاية موسم الحج " أحمد حمزة" يبحث مع اعضاء اللجنة استعدادات اجراء القرعة للموسم الحالي.

طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس لجنة رعاية موسم الحج " أحمد حمزة" اجتماعا ضم أعضاء اللجنة المكلفة برعاية موسم الحج للعام 1438هجري 2017م، ومنسقي المناطق، لبحث الاستعداد لإجراء القرعة للموسم الحالي. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تحديد الاثنين الموافق 15/5/2017م، موعدا لإجراء قرعة الحج، على ألا يتم قبول الذين تحصلوا على فرصة أداء فريضة الحج خلال المواسم الخمسة السابقة، إلا وفق الشروط المشار عليها عند التسجيل. كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على عمل المنسقين بروح الفريق الواحد، بالإضافة لاستعراض معالجة الاختناقات في الموسم الماضي وحفظ حق المواطنين الذين تحصلوا على تأشيرة حج ولم يتمكنوا من السفر لظروف شرعية أو اجتماعية. كما تطرق الاجتماع لاستعدادات مطارات المغادرة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. ...( وال ) ..