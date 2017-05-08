مباحثات سودانية جزائرية حول الأوضاع في ليبيا .

الجزائر 8 مايو 2017 ( وال ) أجرى وزير الخارجية السوداني "إبراهيم الغندور" سلسلة مباحثات مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري "عبد القادر مساهل" فور وصوله إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا تناولت القضية الليبية وسبل حلها. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن " الغندور " قوله انه اتفق مع الوزير الجزائري " عبدالقادر مساهل " على وحدة التراب الليبي وان وحدة الشعب الليبي مقدمة على كل شيء، مضيفا أن وحدتها تتطلب قيادة من الليبيين أنفسهم. وأوضح الوزير السوداني أنه تم الاتفاق أيضا على التنسيق سياسيا وأمنيا بين الأجهزة المختلفة للوصول إلى سلام وأمن في ليبيا ، مشيرا إلى أن دور دول الجوار يكمن فقط في مساعدة الليبيين للوصول إلى الأمن والاستقرار. ...( وال ) ...