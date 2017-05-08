وزير الشؤون الخارجية الكونغولي يشيد بجهود الجزائر من أجل تسوية الأزمة الليبية .

الجزائر 8 مايو 2017 ( وال ) أشاد وزير الشؤون الخارجية الكونغولي " جون كلود غاكوسو " اليوم الاثنين بجهود الجزائر من أجل تسوية الأزمة في ليبيا مؤكدا أن الجزائر تعد من الدول التي لها وزنها على مستوى القارة لاسيما فيما يخص الملف الليبي. و أوضح " غاكوسو" عقب محادثاته مع وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية " عبد القادر مساهل " بالجزائر العاصمة ان الجزائر لها وزنها و خبرتها السياسية بما يسمح لها بمساعدة الليبيين. كما أكد وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الذي يشارك في الدورة الــ11 لاجتماع دول جوار ليبيا أن الأمور تسير في الاتجاه الجيد على درب المصالحة بين الليبيين . و لدى تطرقه إلى زيارات " مساهل " إلى ليبيا اعتبر " غاكوسو " أن الجولات التي قام بها الوزير خلال الأسابيع الأخيرة تعد مبادرات حميدة تنم عن شجاعة كبيرة. و أكد رئيس الدبلوماسية الكونغولية أن وزراء الشؤون الخارجية للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ترتقب طبقا لخارطة الطريق المصادق عليها في برازافيل التنقل إلى ليبيا في إطار مهمة إعلامية و استشارية للمساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة مؤكدا أن الدافع الرئيسي هو "المصالحة الوطنية". ...( وال ) ...