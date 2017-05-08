ير خارجية النيجر : اجتماعات الجزائر تمثل فرصة للتعبير عن انشغالنا حيال ما يجري في الجنوب الليبي.

الجزائر 8 مايو 2017 ( وال ) قال وزير خارجية النيجر " إبراهيم ياكوبا " أن الاجتماع الوزاري الـ 11 لبلدان جوار ليبيا المنعقد حاليا بالجزائر يعتبر منبراً من أجل دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ، مؤكدا مساندة بلاده للحوار الليبي بمشاركة جميع الأطراف الليبية. وأوضح " ياكوبا " في تصريح للصحفيين عقب لقائه وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري " عبد القادر مساهل " أن مشاركة النيجر في الاجتماع تأتي استجابة لانشغال عميق بالنسبة للبلدين نتيجة ما تمر به ليبيا من أوضاع صعبة امنيا وسياسيا. وأضاف إن الدولة في ليبيا لا تراقب على الصعيد الأمني جميع ترابها الوطني بالنظر إلى غياب هيكل مسلح قادر على ضمان الأمن في مختلف مناطق البلاد . وأكد " ياكوبا " إن اجتماع اليوم يمثل فرصة للتعبير عن انشغالنا بخصوص ما يجري في الجنوب الليبي لاسيما انتشار الجماعات الإرهابية التي تشكل انشغالاً كبيراً للنيجر. يشار إلى أن الاجتماع الوزاري الـ 11 لبلدان جوار ليبيا المنعقد حاليا بالجزائر سيناقش التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. ....( وال ) ...