أفغانستان : القضاء على ( 34 ) إرهابي من تنظيم "داعش" .

كابول8 مايو 2017 ( وال ) - تمكنت القوات الأفغانية من القضاء على ( 34 ) إرهابي من تنظيم "داعش" خلال قصفها لمعاقل التنظيم في مقاطعة " نانجرهار " بشرق أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين أنه تم القضاء على حوالي 34 إرهابيا من تنظيم الدولة الإسلامية ، كما دمرت المحطة الإذاعية التابعة لهم بعد أن استهدفت قوات الحكومة مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي في منطقتي " نازيان " و" شين " خلال الـ 24 ساعة الماضية". وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية ستستمر في استهداف الإرهابيين في كل مكان في البلاد". وكانت القوات الأمريكية في أفغانستان قد أكدت ان قيادي لتنظيم داعش في أفغانستان "عبد الحسيب" قتل خلال عملية مشتركة تم شنها في مقاطعة " نانجرهار " بشرق أفغانستان يوم 27 أبريل الماضي . ...( وال )....