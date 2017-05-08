مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت يبحث مع مسؤولي الإدارات ابرز المعوقات.

سرت 8 مايو 2017 ( وال ) خصص الاجتماع الموسع الذي عقده مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت مع عدد من مسؤولي الإدارات بالمستشفى لمناقشة المعوقات التي تعترض سير العمل بالمستشفى لاسيما غياب العناصر الطبية والطبية المساعدة. كما ناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى ورؤساء ومشرفو الأقسام الإيوائية والطبية بالمستشفى، وعدد من الأطباء غياب العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى . وطالب الحاضرون في الاجتماع الجهات المسؤولة بالدولة بتوفير كافة الإمكانيات المادية والطبية للنهوض بالمستشفى من جديد لأداء مهامه وتقديمه كافة خدماته الطبية للمواطنين . ....( وال ) ...