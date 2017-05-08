سيول تؤكد جاهزيتها القتالية بمناسبة الانتخابات الرئاسية الـ 19 المقررة إجراؤها غدا .الإثنين ، 08-05-2017 - 14:47:00

سيول,8 مايو2017 ( وال )- أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين جاهزيتها القتالية ضد اي تهديدات محتملة من الخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية ال 19 المقررة إجراؤها غدا الثلاثاء . وقال المتحدث باسم الوزارة " مون سانج كيون " في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية , ردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة سترفع مستوى الجاهزية القتالية ضد كوريا الشمالية بمناسبة الانتخابات الرئاسية إن الوزارة تحافظ على مستوى الجاهزية الحالي . وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي ظل يحتفظ بمستوى عال من الجاهزية القتالية لمواجهة اي تهديدات محتملة من الخارج . ...( وال )...

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