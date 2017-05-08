مشاركة ليبية مميزة في اجتماعات الاتحاد الإفريقي للتنس الأرضي بتونس.

تونس 8 مايو 2017 ( وال ) شارك رئيس الاتحاد الليبي للتنس والاسكواش " خالد الزنكولي " في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتنس التي انطلقت بتونس مؤخرا . وناقشت الاجتماعات التي اختتمت أعمالها اليوم اعتماد الميزانية للاتحاد ومراجعة تقارير عمل اللجان العاملة بالاتحاد واعتماد البرنامج العام لبعض البطولات .بالإضافة إلى الشروع في البرامج المستقبلية مثل تنس المعاقين والتنس على الشواطئ حيث تحتضن تونس أول بطولة في سبتمبر المقبل . وتابع الاجتماعات السيد " لوكا سنتيلي" رئيس التنمية والتطوير بالاتحاد الدولي للتنس الذي أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذل من أسرة الاتحاد الأفريقي للعبة لزيادة نشر وتميز اللعبة . وشهد الاجتماع إشادة كبيرة للاتحاد الليبي للتنس الأرضي بجهوده لتميز اللعبة في ليبيا وإقامة الأنشطة والمسابقات في بلد يمر بظروف صعبة وغير عادية . يشار الى أن ليبيا تتولى مهام نائب رئيس للاتحاد الأفريقي للتنس وتلعب الكفاءات الليبية دور كبير في تميز وتقدم لعبة التنس في القارة السمراء بتواجد " خالد الزنكولي " كنائب رئيس للاتحاد . ...( وال ) ...