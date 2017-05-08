مَدرسة الصّديقة في بَنغازي تَختتم العَام الدّراسي بمعرضها السّنوي .

بنغازي 8 مايو 2017 ( وال ) أقامت مدرسة الصّديقة بمدينة بنغازي معرضها السنوي لعام 2016-2017 وسط احتفالية كبيرة بمناسبة نهاية العام الدراسي. و احتوى المعرض حسب القائمين عليه على العديد من اللوحات الفنية،والمجسمات والصور والعديد من الأقسام العلمية والأدبية. وكان للتراث نصيب من هذا المعرض حيث عرضت بعض المقتنيات والمنتجات والصناعات التراثية، وحضر افتتاح المعرض مسؤول قطاع التعليم بنغازي،ومدير مكتب الخدمات التعليمية البركة واللجنة التسييرية لمنطقة الليثي. وقال مصدر بالمدرسة إن هذا المعرض السنوي أقيم بمجهودات المعلمات والطلبة،ويهدف إلى خلق روح التعاون وإدخال المرح وتلطيف الأجواء من خلال عدة مناشط ثقافية وترفيهية. .... ( وال بنغازى ) ..