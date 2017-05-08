البدء في تنفيذ مشروع نادي الخالدات للكتاب ببنغازي .

بنغازي 08 مايو 2017 (وال) - بدأت بثانوية الخالدات للبنات بمنطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطوات العملية للبدء في تنفيذ مشروع نادي الخالدات للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " خلال الفترة القادمة. ويهدف المشروع إلى توزيع عدة كتب جديدة بمحتوياتها على صفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لكي تتسنى مشاركته وقراءته من جميع الطالبات بالمدرسة لتعم الفائدة والثقافة كل الطالبات ومن ثم النقاش حول الكتاب المطروح للقراءة من جميع رواد النادي من طالبات المدرسة. يشار إلى أن ثانوية الخالدات للبنات تمكنت من حيازة المراكز الأولى في مستوى التنظيم والإدارة والجودة من خلال جعلها شبيهة بالمؤسسات العلمية الخاصة على عكس المعهود حتى بات يطلق عليها المدرسة النموذجية المثالية الأولى . ...( وال- بنغازى )...