\" مساهل \" يعلن أن الدورة القادمة لاجتماع دول جوار ليبيا ستعقدبطرابلس تضامنا مع الشعب الليبي .الإثنين ، 08-05-2017 - 14:25:00

\" مساهل \" يعلن أن الدورة القادمة لاجتماع دول جوار ليبيا ستعقدبطرابلس تضامنا مع الشعب الليبي . \n \nالجزائر 08 مايو 2017 (وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري\" عبد القادر مساهل \" اليوم \nالإثنين أن الدورة الوزارية القادمة الــ ( 12 ) لدول جوار ليبيا ستعقد \nبالعاصمة الليبية طرابلس كــ \"رسالة تضامن مع الشعب الليبي\".\n وقال\" مساهل \" في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش \nالإجتماع الوزاري الــ ( 11 ) لبلدان جوار ليبيا المنعقد حاليا بالجزائر \nإن هذه الدورة ستسمح لنا بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أننا \nوكل دول الجوارإلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة\"، \nأما الرسالة الثانية فهي\" أننا سنعقد الدورة المقبلة بطرابلس ، مؤكدا أن \n\" عقد هذا الإجتماع في العاصمة الليبية طرابلس يحمل بدوره رسالة تضامن \nقوية لإشقائنا الليبيين\".\n ... وال ) . ..

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا