\" مساهل \" يعلن أن الدورة القادمة لاجتماع دول جوار ليبيا ستعقدبطرابلس تضامنا مع الشعب الليبي .





الجزائر 08 مايو 2017 (وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري\" عبد القادر مساهل \" اليوم

الإثنين أن الدورة الوزارية القادمة الــ ( 12 ) لدول جوار ليبيا ستعقد

بالعاصمة الليبية طرابلس كــ \"رسالة تضامن مع الشعب الليبي\".

وقال\" مساهل \" في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش

الإجتماع الوزاري الــ ( 11 ) لبلدان جوار ليبيا المنعقد حاليا بالجزائر

إن هذه الدورة ستسمح لنا بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أننا

وكل دول الجوارإلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة\"،

أما الرسالة الثانية فهي\" أننا سنعقد الدورة المقبلة بطرابلس ، مؤكدا أن

\" عقد هذا الإجتماع في العاصمة الليبية طرابلس يحمل بدوره رسالة تضامن

قوية لإشقائنا الليبيين\".

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