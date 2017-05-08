تنظيم طرق تخطيط البحوث العلمية بمركز بنغازي الطبي .

بنغازى 08 مايو 2017( وال ) - قامت إدارة التدريب والبحث العلمي بمركز بنغازي الطبي بتقديم عروض مرئية تركزت حول تنظيم طرق التخطيط للبحوث العلمية بصفة عامة . وأفاد مدير إدارة التدريب والبحث العلمي الدكتور" فتحي دخيل " أن نشاط إدارة التدريب والتطوير والبحث العلمي يشهد اهتمام كبير بالبحث العلمي ، اضافة إلى أن هناك سلسلة من المحاضرات وورش العمل النظري والعملي يصاحبه برنامج عملي للإدارة . وأضاف الدكتور " دخيل " من خلال هذا النشاط نريد تدريب الاطباء حول كيفية الإرتقاء بمستوى تفكيرهم في مجال البحوث العلمية وكتابة برنامج بحثي وعملية برمجته .. مشيراً إلى ان البرنامج الذي تعتمده الإدارة يدخل ضمن وظيفة إدارة التدريب بتدريب الأطباء الجدد ، خاصة المقبلين على الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير إلى جانب اطلاعهم على طرق المداخل للبحوث ومكان وجود المعلومات وكيفية إجراء الخطوات البحثية والأخلاقيات بالبحوث والمتطلبات ". وأكد الدكتور " دخيل " ان هناك سلسلة من المحاضرات وورش العمل العلمية لإدارة التدريب سوف تبدأ الشهر القادم ، وكذلك البدء بتسجيل الأطباء ممن يرغبون ويريد الاشتراك في هذا البرنامج بتقديم بحث أوعرض مرئي حتى تتم المقارنة بين هذه البحوث واختيار الأفضل ". (وال - بنغازى )