الأعلان عن تأسيس مجلس اجتماعي بحي الدريبي بطرابلس.
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 13:49:00
طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- أعلن سكان حي الدريبي -أحد ضواحي غرب العاصمة طرابلس- عن تأسيس مجلس اجتماعي يهتم بالمساهمة في معالجة الازمات التي قد تستجد بالحي وتوعية المواطنين بأهمية دورهم في الحد من بعض الظواهر السلبية التي قد تظهر في الحي .\n كما تضمنت أهداف المجلس ، العمل على ترسيخ فضيلة التعاون بين سكان الحي بما يسهم في إعطاء صورة أفضل عنه والابتعاد عن الأنانية والتعصب .\nوقد تم اختيار لجنة تأسيسية لهذا المجلس يناط بها مهمة إدارته ومتابعة أعماله والتنسيق مع المجالس النظيرة بالأحياء المجاورة في وضع خطط مشتركة تسهم في ترسيخ التلاحم والثقة بين السكان وتبعدهم عن كل أمراض التعصب والتقوقع وتنمي فيهم روح الانتماء الوطني بما يساعد في إعادة بناء ليبيا وإخراجها من أزمتها.\n وأفاد مصدر بالمجلس وكالة الأنباء الليبية أن اجتماعات ينتظر أن تنظم خلال هذا الأسبوع بين ممثلي مجالس أحياء بلدية حي الأندلس لأختيار مجلس اجتماعي على مستوى البلدية لمتابعة نشاط مجالس الأحياء والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من أداء رسالتها.\n\n..(وال).