الأعلان عن تأسيس مجلس اجتماعي بحي الدريبي بطرابلس.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- أعلن سكان حي الدريبي -أحد ضواحي غرب العاصمة طرابلس- عن تأسيس مجلس اجتماعي يهتم بالمساهمة في معالجة الازمات التي قد تستجد بالحي وتوعية المواطنين بأهمية دورهم في الحد من بعض الظواهر السلبية التي قد تظهر في الحي .

كما تضمنت أهداف المجلس ، العمل على ترسيخ فضيلة التعاون بين سكان الحي بما يسهم في إعطاء صورة أفضل عنه والابتعاد عن الأنانية والتعصب .

وقد تم اختيار لجنة تأسيسية لهذا المجلس يناط بها مهمة إدارته ومتابعة أعماله والتنسيق مع المجالس النظيرة بالأحياء المجاورة في وضع خطط مشتركة تسهم في ترسيخ التلاحم والثقة بين السكان وتبعدهم عن كل أمراض التعصب والتقوقع وتنمي فيهم روح الانتماء الوطني بما يساعد في إعادة بناء ليبيا وإخراجها من أزمتها.

وأفاد مصدر بالمجلس وكالة الأنباء الليبية أن اجتماعات ينتظر أن تنظم خلال هذا الأسبوع بين ممثلي مجالس أحياء بلدية حي الأندلس لأختيار مجلس اجتماعي على مستوى البلدية لمتابعة نشاط مجالس الأحياء والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من أداء رسالتها.



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