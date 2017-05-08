بحضور وزير الخارجية \" محمد سيالة \" بدء الاجتماع الوزاري الــ (11 ) لدول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائرية .



الجزائر 08 مايو 2017 ( وال) - بدأ بالعاصمة الجزائرية اليوم الاثنين

الاجتماع الوزاري الــ ( 11) لدول جوار ليبيا, بحضور وزير الخارجية

والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني\" محمد سيالة \" ووزراء خارجية دول

الجوار لبحث إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار الشامل

والمصالحة ، وفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة .

وحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر

والذي يعقد باشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية يأتي من أجل

التأكيد على ضرورة الوصول الى حل للازمة الليبية بالطرق السلمية .

ونقلت الوكالة عن \" مساهل\" قوله \" إن إجتماع اليوم يندرج في إطارمرافقة

الليبيين لحل مشاكلهم\" مستبعدا ان يكون ذلك تدخلا في شؤونهم.

وأضاف مساهل قائلا \" نحن في الجزائر لدينا مبادئ مقدسة لا نقبل في

اطارها التدخل في شؤون اي احد أو العكس.

كما سيبحث المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تواجه المنطقة

بما في ذلك الارهاب والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة

المنظمة.

يشار الى ان الجزائر قد استضافت منذ ديسمبر 2016 سلسلة من اللقاءات

مع مسؤولين ليبيين من أجل تقريب الرؤى.

كما ترأست الجزائر لجنة تتكفل بمسائل الأمن أنشأتها مجموعة دول

جوار ليبيا التي تأسست في العام 2014 وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس

والسودان وتشاد والنيجر تم خلالها التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي

باعتباره \"الضامن الوحيد لوحدة وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها\" .



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