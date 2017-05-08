بحضور وزير الخارجية \" محمد سيالة \" بدء الاجتماع الوزاري الــ (11 ) لدول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائرية .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 13:39:00
\nالجزائر 08 مايو 2017 ( وال) - بدأ بالعاصمة الجزائرية اليوم الاثنين \nالاجتماع الوزاري الــ ( 11) لدول جوار ليبيا, بحضور وزير الخارجية \nوالتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني\" محمد سيالة \" ووزراء خارجية دول \nالجوار لبحث إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار الشامل \nوالمصالحة ، وفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة .\n وحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر \nوالذي يعقد باشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية يأتي من أجل \nالتأكيد على ضرورة الوصول الى حل للازمة الليبية بالطرق السلمية .\n ونقلت الوكالة عن \" مساهل\" قوله \" إن إجتماع اليوم يندرج في إطارمرافقة\nالليبيين لحل مشاكلهم\" مستبعدا ان يكون ذلك تدخلا في شؤونهم. \n وأضاف مساهل قائلا \" نحن في الجزائر لدينا مبادئ مقدسة لا نقبل في \nاطارها التدخل في شؤون اي احد أو العكس. \n كما سيبحث المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تواجه المنطقة \nبما في ذلك الارهاب والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة \nالمنظمة.\n يشار الى ان الجزائر قد استضافت منذ ديسمبر 2016 سلسلة من اللقاءات \nمع مسؤولين ليبيين من أجل تقريب الرؤى.\n كما ترأست الجزائر لجنة تتكفل بمسائل الأمن أنشأتها مجموعة دول \nجوار ليبيا التي تأسست في العام 2014 وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس \nوالسودان وتشاد والنيجر تم خلالها التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي \nباعتباره \"الضامن الوحيد لوحدة وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها\" .\n \n ...( وال )...