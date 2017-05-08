الاستعدادات لصدورُ العدد الأوّل من المجلة العلميّة الطبيّة بجامعة بنغازى .

بنغازي 08 مايو 2017 (وال)- عقد بمركز الخدمات الطبية التخصصية بجامعة بنغازي إجتماعاً إستعدادا للاحتفال بإصدار العدد الأول من المجلة العلمية الطبية لجامعة بنغازى . وضم الاجتماع الذي عقد بمقر المركز، مدير المركز ومدير تحرير المجلة الدكتور" يونس البشاري "، ورئيس تحرير المجلة الدكتور " نجيب الفلاح "، والدكتور" سعيد السعيطي " استشاري جراحة عامة ، ومدير مكتب ضمان الجودة بالجامعة الدكتور" عز الدين الدرسي" ، والمستشار القانوني لمركز الخدمات الطبية التخصصية الأستاذة " حنان الصماط ". ويُشرف على المجلة العلمية أسرة تحرير مكونة من نخبة من أعضاء هيأة تدريس، وأساتذة وإعلاميين، وتشمل المجلة العلمية الطبية التي ستكون موسمية، نشر الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية، وآخر التطورات في إطارها العلمي بشكل متميّز بفريق عمل متكامل، وعلى مستوى عال من الكفاءة والقدرة من الشباب الليبي، وبدعم وإشراف على الطباعة من قبل مركز الخدمات الطبية التخصصية التابع لجامعة بنغازي . ( وال - بنغازى )