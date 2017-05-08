اِجتماع إِدارة الجّيوفيزيائية مع إِدارتي الحَاسب الآلي والمَعلومات بشَركة الخَليج .

بنغازي 08 مايو 2017 (وال) - عقدت إدارة الجيوفيزياء بشركة الخليج العربي للنفط ، اجتماعاً مع إدارتي الحاسب الآلي والمعلومات بحضور مراقب التجهيزات السايزمية، ومديرو إدارة للحاسب الآلي، وإدارة المعلومات، ومنسق التشغيل والصيانة في إدارة الحاسب الآلي، ومراقب مركز الجودة في إدارة الجيوفيزياء . ويهدف الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة ببنغازي إلى تقديم الخدمات من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الإلكتروني، والتقليل من الأعمال الورقية، من خلال رفع كفاءة العاملين في الإدارة، ووضع المعلومة بين يدي متخذي القرار بالسرعة الممكنة . وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون ما بين الإدارات ، وسُبل إيجاد التعاون بين الإدارات لمواكبة آخر التطورات التقنية، ووضع آلية تساهم في سرعة وتحسين مستوى الأداء لضمان سهولة الحصول على المعلومة، بالشكل المطلوب مع توفير السرية وأمن المعلومات . ويأتي الاجتماع ضمن سعى شركة الخليج للنفط ، لتطوير الأعمال الجيوفيزيائية ، وإدخال التقنيات الحديثة في تسيير الأعمال اليومية ، وإدخال الإدارة الإلكترونية لما لها من فوائد كبيرة ، خاصة في سرعة أداء العمل والانتقال من إنجاز المعاملات ، إلى جانب زيارة مركز المعالجات السايزمية . ( وال - بنغازى )