الشروع في توزيع التطعيمات على المرافق الصحية بسرت .الإثنين ، 08-05-2017 - 12:42:00

سرت 08 مايو 2017 (وال)- تسلم مركز الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت أمس من جهاز الامداد الطبي فرع الوسطى شحنة طبية من التطعيمات الأجبارية الخاصة بحديثي الولادة وحتى عمر عام ونصف . وقال رئيس لجنة التطعيمات بادارة الخدمات الصحية سرت "محمد عبد الرحمن ادريس" لمراسل وكالة الأنباء الليبية ان الشحنة الطبية تشمل كافة التطعيمات الاجبارية الخاصة بالمواليد الجدد وحتى عمر عام ونصف . واوضح " أدريس" انه سيتم الشروع اليوم فى توزيع التطعيمات على المرافق الصحية بسرت ووسط المدينة بمركز الرعاية الصحية الاولية ، مشيرا إلى أن ادوية السكر تشهد نقصا كبير في اصنافها منذ شهرين من قبل مخازن الأمداد الطبي التي سببت مشاكل كبيرة لمترددي مرضى السكر . ..(وال-سرت)..

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