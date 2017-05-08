المؤسسة الوطنية للنفط تستعرض مع شركة الهروج للعمليات النفطية نشاطاتها للعام الحالي.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- عقد بطرابلس امس ، اجتماع فني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية ، استعرضت خلاله الشركة نشاطاتها خلال العام الحالي بالاضافة الى برنامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2017 . كما تم التطرق لمناقشة خطة الشركة لاستئناف العمليات وزيادة القدرة الإنتاجية واعمال الصيانة بخزانات الحقول وميناء راس لانوف. وحضر الاجتماع المدراء العامون ومدراء الإدارات الفنية والمالية لشركة الهروج، والمدراء والمختصون الفنيون والماليون بالمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة لبعض المختصين من معهد النفط الليبي، وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية. ..(وال)..