موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الإثنين 08 مايو 2017 .

م . = طرابلس - المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يرحب بكل اتفاق للمصالحة ينهي الخصومة بين أبناء الوطن الواحد ، مباركا عودة أهالي قبيلة المشاشية إلى مناطقهم في العوينية وعومر وزاوية الباقول، ودعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في منطقة ورشفانة . = الجزائر - وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " يصل صباح اليوم الاثنين إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه العاصمة الجزائر . = طرابلس- وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، رئيس لجنة متابعة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2017 "يوسف جلالة" يلتقى بمندوبي بعض وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بليبيا . = الجزائر - وزير الشؤون الخارجية النيجري " إبراهيم ياكوبا " يؤكد بالجزائر العاصمة ان الاجتماع الوزاري الـ" 11 " لبلدان جوار ليبيا سيشكل "مرحلة هامة" في العمل من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. = الجزائر - كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التشادية " حواء عثمان جامع " تؤكد بالجزائر على أهمية تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الليبي والتوصل إلى حل يعيد السلام والاستقرار والامن لليبيا والابتعاد عن الحرب " لأنها لن تكون الا مدمرة لأي بلد". = طرابلس - وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل" يشدد على ضرورة دراسة وحصر جميع الطلبة النازحين والمستضافين من قبل جامعة طرابلس، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن كل حالة على حدة ، متضمنا الحلول المقترحة بشأنها . = طرابلس - وزارة التعليم تقيم يوم غد جلسة حوارية مفتوحة تخصص لمناقشة أسباب استشراء تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الأخيرة الماضية ، وذلك تحت شعار" تسريب الاسئلة الأسباب .. وطرق العلاج "، بالإضافة إلى مناقشة الأساليب التربوية الحديثة المستخدمة للحد من ظاهرة الغش داخل قاعات الامتحان . = زليتن - مديرية الأمن الوطني بمدينة زليتن تطلق يوم أمس حملة للتبرع بالدم تحت شعار" قطرة دم تساوى حياة انسان" ، تستهدف منتسبيها جميعاً من ضباط وضباط صف وأفراد . = طرابلس - الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد موعد انطلاق المسابقات الرياضية لجميع الدرجات والفئات للموسم الرياضي 2017-2018 اعتبارا من يوم الخميس الموافق الـ" 10 " من شهر أغسطس القادم . ( وال )