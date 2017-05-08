روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي تبني قرار لدعم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا .

موسكو 8 مايو 2017 ( وال) - قال مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين , إن روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبني قرار دعما لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا. وأكد المصدر, في تصريحات وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية, أنه تم تقديم مشروع قرار بهذا الصدد إلى مجلس الأمن, موضحا أن مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في "استانة" , في ختام المفاوضات حول التسوية السورية, ويدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. و كانت الخارجية الروسية قد نشرت مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد, التي أبرمت أثناء الجولة الأخيرة من محادثات استانة حول الوضع في سوريا. ووفقا للمذكرة, فإن نظام مناطق تخفيف التصعيد الأربع , يعد تدبيرا مؤقتا ضمن مدة أولية خلال الأشهر الست الأولى. وتنص المذكرة على أن تكون مناطق تخفيف التصعيد هي محافظة إدلب وبعض أجزاء مجاورة لها, وبعض أجزاء من محافظة حمص, وبعض أجزاء من محافظة درعا جنوب البلاد, بالإضافة إلى القنيطرة وشرق الغوطة. ...( وال ) ...