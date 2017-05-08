وزير الحكم المحلي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية الصعوبات التى تواجه الهيئة.

الاثنين 8 مايو 2017 - (وال )- بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني " بداد قنصو "مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي الصعوبات التي تواجه الهيئة وفروعها وسبل تدليلها . كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء مجلس النواب عن الجنوب وعميد بلدية الشويرف ومساعد رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مناقشة ما تعانية المنطقة الجنوبية من مشاكل الصرف الصحي و آلية ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل ومعالجتها . ... ( وال )...