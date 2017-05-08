ارتفاع أسعار النفط بفعل تخفيضات أوبك ورغم طفرة الحفر الأمريكي.

لندن 8 مايو 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل الحديث عن تمديد تخفيضات المعروض لكبار مصدري أوبك على توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي في ظل انتشار طفرة الحفر بأنحاء أمريكا الشمالية. وارتفع خام برنت 40 سنتا إلى 50ر49 دولار للبرميل . كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 52ر46 دولار للبرميل. وتراجع كلا العقدين الآجلين أكثر من عشرة بالمئة في الشهر الأخير رغم خطوات منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين من بينهم روسيا للحد من المعروض من أجل تصريف تخمة المعروض العالمي. لكن جهود أوبك تقوضها زيادة الحفر في الولايات المتحدة التي تطلق طفرة في إنتاج النفط الصخري قد تعوض أي فراغات تتركها أوبك. وقال روبن بيبر المحلل الفني لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "السوق في حالة شديدة الخطورة.. الاتجاه العام مازال لأسفل وما يحدث مجرد تصحيح". .. ( وال ) ..