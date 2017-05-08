وزارة التعليم تقيم يوم غد جلسة حوارية مفتوحة .

طرابلس 08 مايو2017( وال )- تقيم وزارة التعليم جلسة حوارية مفتوحة تخصص لمناقشة أسباب استشراء تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الأخيرة الماضية ، وذلك تحت شعار" تسريب الاسئلة الأسباب .. وطرق العلاج "، بالإضافة إلى مناقشة الأساليب التربوية الحديثة المستخدمة للحد من ظاهرة الغش داخل قاعات الامتحان . وذكرت الوزارة أن الجلسة الحوارية المفتوحة ستتم بحضور وكيل الوزارة وبعض مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق في تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الماضي . ودعت الوزارة التي حددت يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مايو موعدا لإنعقاد الجلسة الحوارية على تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس - دعت رؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم ووسائل الإعلام المختلفة إلى حضور هذه الجلسة . ( وال )