جمعية الوفاء الرياضية الخيرية تكرم عدد من الشخصيات الرياضية .الإثنين ، 08-05-2017 - 11:45:00

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- أقامت جمعية الوفاء الرياضية الخيرية احتفالية خاصة بقاعة فندق الودان بطرابلس الاحد تم خلالها تكريم عدد كبير من الشخصيات الرياضية التي تفوقت في المجال الرياضي فنيا واداريا . وشمل التكريم أكثر من 70 شخصية رياضية من نجوم ليبيا السابقين والحاضرين ممن تميزوا في المجال الرياضي في مختلف الالعاب . وعبر المكرمون من مختلف الاجيال عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي لاقت استحسانا في الوسط الرياضي . (وال)

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