جمعية الوفاء الرياضية الخيرية تكرم عدد من الشخصيات الرياضية .

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- أقامت جمعية الوفاء الرياضية الخيرية احتفالية خاصة بقاعة فندق الودان بطرابلس الاحد تم خلالها تكريم عدد كبير من الشخصيات الرياضية التي تفوقت في المجال الرياضي فنيا واداريا . وشمل التكريم أكثر من 70 شخصية رياضية من نجوم ليبيا السابقين والحاضرين ممن تميزوا في المجال الرياضي في مختلف الالعاب . وعبر المكرمون من مختلف الاجيال عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي لاقت استحسانا في الوسط الرياضي . (وال)