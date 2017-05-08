بدء مسح جيولوجي مشترك بين باكستان وأفغانستان للحدود الفاصلة بين البلدين .

إسلام باد 8 مايو 2017 ( وال) - بدأت باكستان وأفغانستان مسحا مشتركا للحدود الفاصلة بين البلدين بناء على اتفاق ومشترك أبرم في أعقاب الاشتباكات المميتة التي وقعت الأسبوع الماضي على طول الحدود المتنازع عليها بينهما حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الاثنين. وذكرت المصادر أن الجانبين كانا قد اتفقا على إجراء مسح جيولوجي للقرى بهدف "إزالة الالتباس" بشأن الحدود الجغرافية الفاصلة بين البلدين. وفي هذا الصدد أوضح المسؤول المحلي في مقاطعة بلوشستان الباكستانية كاشف نبي أن "الفرق التي تضم ضباطا من الجيش وصلت إلى القرى الحدودية اليوم وتعمل بشكل ودي والوضع هاديء لكن المعبر الحدودي في المنطقة لا يزال مغلقا". وكانت باكستان قد اتهمت القوات الأفغانية بإطلاق النار على عمال فريق لهيئة التعداد السكاني والقوات التي ترافقهم ما أسفر عن مقتل جنديين وتسعة مدنيين يوم الجمعة الماضي. ...( وال ) ...