مديرية الأمن الوطني زليتن تطلق حملة تبرع بالدم ضمن فعاليات إسبوع المرور العربي .

زليتن 08 مايو2017( وال )- قامت مديرية الأمن الوطني بمدينة زليتن يو أمس بإطلاق حملة للتبرع بالدم تحت شعار" قطرة دم تساوى حياة انسان" ، تستهدف منتسبيها جميعاً من ضباط وضباط صف وأفراد . وقد شارك أعضاء ومنتسبي المديرية بمختلف مراكزها وأقسامها ووحداتها في حملة التبرع بالدم التى أحتضنها مصرف الدم بمستشفى زليتن التعليمي. وتأتي هذه الحملة ضمن إحياء مديرية الأمن الوطني زليتن يوم المرورالعالمي واسبوع المرور العربي ، ومساهمة من شرطة زليتن في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التبرع بالدم ، علاوة على رفع المعاناة عن المرضى والمصابين جراء حوادث المرور ، ولما يعانيه مصرف الدم بمستشفى زليتن التعليمي من النقص الشديد والحاد في فصائل الدم التي يفتقرها المستشفى . وتهدف هذه الحملة الانسانية إلى ترسيخ العمل الإنساني والتضامني في صفوف أفراد الشرطة لمساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة لهاته المادة الحيوية ، وتعزيز التعاون بين الشرطة ومختلف فئات المجتمع ، وذلك تجسيدا لروح التضامن والمسؤولية تجاه المواطنين إلى جانب تكريس العمل الانساني من أجل انقاذ المرضى . كما تهدف هذه الحملة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والتي لاقت استحساناً وتجاوباً كبيراً من طرف المتبرعين إلى إطلاع المواطنين وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم وجوانبه الصحية من أجل ضمان تغطية منتظمة بهذه المادة الحيوية ، وتشجيعهم أيضا على المشاركة في عمليات التبرع باستمرار وبشكل منتظم . ( وال )