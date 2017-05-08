السويحلي يفوز بكأس ليبيا لكرة الطائرة.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- فاز فريق السويحلي بكأس ليبيا لكرة الطائرة بعد فوزه على أهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة اشواط لشوطين في المباراة التي لعبت بقاعة طرابلس الكبرى أمس. المباراة التي ادارها الحكم الدولي عبدالسلام الرفاعي حكم اول وخالد اشنيشح حكم ثاني تقدم فيها السويحلي بنتيجة الشوط الاول بـ 25 - 13 وعاد الاهلي وكسب نتيجة الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25 - 19 و 25-21 ويفقد الشوط الرابع بنتيجة 25-23 والخامس والفاصل بنتيجة 15-10. ليتحصل السويحلي على كأس ليبيا للمرة الثالثه في تاريخه. الاهلي سيواجه فريق اساريا الساعة الثالثه عصر اليوم في مباراة ترتيبية . (وال)