اعتقال 9 أشخاص في تظاهرة ضد الرأسمالية في باريس عقب فوز ماكرون.

باريس 8 مايو 2017 ( وال) - اعتقل تسعة أشخاص الليلة الماضية خلال تظاهرة ضد الرأسمالية في باريس احتجاجا على انتخاب الاشتراكي الليبرالي إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا. واتهم المعتقلون التسع من أصل 144 شخصا بـ"العنف" و"عرقلة المرور" في منطقة بشرق باريس احتجاجا على انتخاب ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا حسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية . وفاز ماكرون بنسبة 66.06% من إجمالي الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات مقابل 33.94% لمرشحة اليمن المتشدد، مارين لوبان. ...( وال ) ...