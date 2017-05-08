كوريا الشمالية تدعو إلى إنهاء المواجهة بين الكوريتين .

سيول 8 مايو 2017 ( وال) - دعت كوريا الشمالية مجددا اليوم الإثنين , إلى إنهاء تاريخ المواجهة بين الكوريتين, عشية اجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن صحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب"العمال" في كوريا الشمالية اليوم الاثنين, قوله في مقال تحليلي بعنوان "لابد من إنهاء تاريخ المواجهة بين الكوريتين", أن "الحالة المأساوية القائمة الن في العلاقات بين الكوريتين هي ما تنتجه جماعة النظام المحافظ التي سعت للمواجهة السياسية والعسكرية بين شطري الأمة الكورية خلال ال10 سنوات التي مضت في سدة الحكم". وأوضحت الصحيفة, أن "تحقيق إعادة توحيد الكوريتين ذاتيا والسلام والازدهار عبر التصالح بين الكوريتين هو نداء دائم للأمة الكورية أجمعها, غير أن النظام ظل يدمر هذا التطلع القومي بلا هوادة". وأضافت أنه "لابد من إنهاء تاريخ المواجهة بين الكوريتين الذي استمر على أيدي الجماعة المحافظة, لنفتح عصرا جديدا للوحدة الذاتية بجمع صف أمتنا". ...( وال )...