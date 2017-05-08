\" سيالة \" يصل الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 10:32:00
\n طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي \nبحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" صباح اليوم الاثنين الى الجزائر \nللمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه العاصمة \nالجزائر .\n وكان المكتب الاعلامي للوزارة قد أفاد وكالة الانباء الليبية أمس \nالاحد - ان \" سيالة \" سيشارك الى جانب نظرائه في كل من الجزائر - تونس - \nمصر - السودان - تشاد - والنيجر . في الاجتماع ( 11 ) لدول الجوار الليبي\nلبحث تطورات الأزمة الليبية ومسار الحل السياسي وفق اخر المستجدات .\n \n ...( وال )..