\" سيالة \" يصل الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا .



طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي

بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" صباح اليوم الاثنين الى الجزائر

للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه العاصمة

الجزائر .

وكان المكتب الاعلامي للوزارة قد أفاد وكالة الانباء الليبية أمس

الاحد - ان \" سيالة \" سيشارك الى جانب نظرائه في كل من الجزائر - تونس -

مصر - السودان - تشاد - والنيجر . في الاجتماع ( 11 ) لدول الجوار الليبي

لبحث تطورات الأزمة الليبية ومسار الحل السياسي وفق اخر المستجدات .



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