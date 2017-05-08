وزير التعليم يبحث تسوية أوضاع الطلبة المستضافين بجامعة طرابلس .

طرابلس 08 مايو2017( وال )- شدد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل" على ضرورة دراسة وحصر جميع الطلبة النازحين والمستضافين من قبل جامعة طرابلس، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن كل حالة على حدة ، متضمنا الحلول المقترحة بشأنها . وأشار وزير التعليم خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة وتسوية أوضاع طلبة بعض الجامعات الذين استضيفوا في جامعات أخرى، لاسيما الطلبة المستضافين من قبل جامعة طرابلس إلى أن مناقشة التقرير ستتم خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء القادم . وحضر الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة التعليم بضاحية حي الأندلس بمدينة طرابلس ، وكيلا الوزارة "عادل جمعة" و" أيمن القماطي" والمستشارين بالمجلس الرئاسي "عثمان الريشي" و"صلاح مصباح"، بالإضافة إلى مدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة "جمال الفردغ" ورئيس جامعة طرابلس " المدني دخيل"، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة ، وعميد كلية الهندسة، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية . وأوضح مدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة في كلمة له خلال الاجتماع، بأن هناك عددا من الطلبة المستضافين بجامعة طرابلس يعانون من صعوبة في الحصول على وثائق أو شهادات تفيد تخرجهم، بسبب تعذر تحصلهم على بعض المستندات أو الوثائق الضرورية الخاصة بوضعهم الدراسي من الجامعة الأم، منوهاً إلى ضرورة العمل على اتخاذ قرار بشأنهم يقضي بتسوية أوضاعهم الدراسية. من جهته، ذكر رئيس جامعة طرابلس أ " المدني دخيل "، أن الجامعة قامت بفتح باب الاستضافة أمام جميع الطلبة النازحين دون النظر لتوجهاتهم أوانتماءاتهم ولكن شريطة إتمام إجراءات تخرجهم واعتماد نتائجهم من الجامعة الأم . ( وال )