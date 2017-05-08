الأمم المتحدة تنشر قوات حفظ سلام في بلدة أبروك بجنوب السودان.

جوبا 8 مايو 2017 (وال)-ذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إنها نشرت قوات حفظ سلام بشكل مؤقت في بلدة أبروك بولاية أعالي النيل شمال شرق جنوب السودان للمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لنحو 50 ألف شخص فروا من منازلهم بسبب أعمال العنف. وقال رئيس بعثة (يونميس) ديفيد شيرر في بيان صحفي "إن الهدف من نشر قوات حفظ السلام في هذه البلدة هو توفير الثقة للمجموعات العاملة في المجال الإنساني لاستئناف تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من المحتاجين في أبروك ممن فروا من أعمال العنف والقتال المستمر". وأضاف شيرر" هناك حاليا ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في بلدة أبروك والمناطق التي حولها عقب سلسلة من الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين القوات الحكومية وقوات المعارضة" لافتا الى أن النازحين في حاجة ماسة لمياه شرب نظيفة لدرء خطر تفشي أمراض الإسهال والكوليرا والتي يمكن ان تؤدي لمقتل آلاف الأشخاص الضعفاء. وأشار إلى ان الهدف من عملية نشر قوات حفظ السلام المؤقتة هي تأمين عملية تسليم المساعدات الإنسانية والمياه للمحتاجين. ورغم توقيع اتفاقية سلام في أغسطس عام 2015 انغمست دولة جنوب السودان في مستنقع الحروب الأهلية بسبب تجدد الاشتباكات بين القوات المتناحرة وهي القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار. ...( وال ) ...