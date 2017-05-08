الاردن يطلق مناورات بمشاركة 20 دولة.

عمان 7 مايو 2017 (وال) - أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد انطلاق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2017? بمشاركة الولايات المتحدة و20 دولة أخرى. وقال مدير التدريب المشترك الناطق الإعلامي باسم التمرين في الجيش الاردني في تصريح صحفي بأن تمرين "الأسد المتأهب" الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2011 ويقام للمرة السابعة على التوالي سينفذ هذا العام بقوات برية وبحريةوجوية يبلغ عددها قرابة 7 آلاف و 200 مشارك. وأضاف أن تمرين هذا العام " يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والمنظمات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة وعلى مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود وعمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والشؤون العامة والعمليات النفسية والاتصالات". من جهته قال نائب القائد العام للجيش الأمريكي بيل هيكمان بأن هذا التمرين " يعتبر التمرين العسكري الأساسي في المنطقة وهو بمثابة حدث ممتاز يسمح لنا بمواصلة العمل مع القوات الأردنية والدولية للتصدي بشكل أفضل للتهديدات المشتركة للأمن الإقليمي على المستوى العملياتي". ويشارك في التمرين كل من الكويت والبحرين وقطر والسعودية ومصر والعراق والإمارات ولبنان وبريطانيا وفرنسا وكينيا وإيطاليا وباكستان والولايات المتحدة وبلجيكا وبولونيا وهولندا وأستراليا واليونان واليابان إضافة إلى الأردن وممثلين عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن المقرر ان يستمر 12 يوما. ...( وال ) ...