الرئاسي يعبر عن ترحيبه بعودة أهالي المشاشية إلى مناطقهم ، ودعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في ورشفانة .

طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ترحيبه بكل اتفاق للمصالحة ينهي الخصومة بين أبناء الوطن الواحد ،مباركا عودة أهالي قبيلة المشاشية الى مناطقهم في العوينية وعومر وزاوية الباقول ، ودعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في منطقة ورشفانة .

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره مساء أمس الأحد، \" يبارك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عودة أهلنا من قبيلة المشاشية إلى أرضهم بالعوينية وعومر والباقول\" .

وأعلن عن دعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في منطقة ورشفانة \" التي تؤكد على أن الحوار المجتمعي والمصالحة والوطنية هما السبيل إلى

الاستقرار وتجاوز الأزمات مهما اشتدت .

وأكد على مواصلة الجهود وإلى أن يعود جميع النازحين والمهجرين داخل

وخارج ليبيا إلى ديارهم ، متعهدًا بالعمل على التعجيل بتنفيذ برامج إعادة

الإعمار لمناطق المهجرين والنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لها .

وحيا بيان المجلس الرئاسي كل من ساهم ويسهم في لم الشمل، مشيدًا بالخطوات التي تمت في مناطق المشاشية وورشفانة، واعتبرها نموذجا يحتذى به، وتجسيد عملي لقيم التسامح والإخاء .

ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانه الجميع إلى بدء مسيرة البناء والتعمير وطي صفحات الماضي، والتطلع نحو مستقبل يسوده الأمن والوئام والسلام.



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