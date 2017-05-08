وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يلتقي مندوبي الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بليبيا.

الاثنين 8 مايو 2017 ( وال )- التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، رئيس لجنة متابعة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2017 "يوسف جلالة" بمندوبي بعض وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بليبيا. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد أمس الاحد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل وآليات تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على عودتهم إلى مناطقهم في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني من أجل المصالحة الوطنية ووفق مخرجات الاتفاق السياسي. كما تم الاتفاق، على وضع آلية عمل لتوزيع المهام للوكالات الدولية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، وإعداد تقاريرها الفنية لمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء ليتسنى له بلورتها قبل إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة ،وعلى ضرورة عقد اجتماع موسع بين رئيس وأعضاء اللجنة مع رؤساء البعثات الدولية المعنية خلال الأيام القادمة لتنسيق الجهود المشتركة بين الشركاء الدوليين في العمل الإنساني. ...( وال )...