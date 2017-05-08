مليونا طفل فروا من ديارهم بسبب الحرب والمجاعة في جنوب السودان.

نيويورك 8 مايو 2017 (وال) - أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب والمجاعة أجبرت ما يربو على مليوني طفل في جنوب السودان على الفرار من ديارهم . ونقلت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الاثنين عن "فالنتين تابسوبا" ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في أفريقيا قوله "لا توجد أزمة لاجئين تقلقني الان أكثر من جنوب السودان" . وفي نفس السياق قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ثلاثة من بين كل أربعة أطفال لا يذهبون إلى المدرسة في بلد عدد سكانه 12 مليونا. وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان الدولة المنتجة للنفط بعد عامين من حصولها على الاستقلال من السودان , عندما أقال الرئيس سيلفا كير نائبه في 2013 , وفر كثيرون من جنوب السودان إلى أوغندا وكينيا والسودان وإثيوبيا. ورغم توقيع اتفاقية سلام في أغسطس عام 2015 انغمست دولة جنوب السودان في مستنقع الحروب الأهلية بسبب تجدد الاشتباكات بين القوات المتناحرة وهي القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار. .. ( وال ) ..