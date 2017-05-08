ورشة عمل بعنوان " مهارات العرض والتقديم " في كلية العلوم الهندسية والتقنية ببراك .

سبها 08 مايو2017 ( وال ) - ينظم مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها ، ورشة عمل بعنوان " مهارات العرض والتقديم " يوم الخميس القادم الحادى عشر من شهر مايو الجارى بكلية العلوم الهندسية والتقنية في براك . وتستهدف ورشة العمل ، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلبة الدراسات العليا . وافاد مركز الاعلام بالجامعة بأن هذه الورشة التى سيحاضر خلالها المدرب الدولى الاستاذ " محمد ميهوب " ، ستناقش عدة محاور ابرزها ماهية العرض والالقاء وعناصره الرئيسية ، وشروط العرض واللقاء الفعال ، وشروط اعداد مكان العرض ( قاعة العرض ) . كما تناقش تعريف المشاركين بالورشة بلغة الجسد ، والمهارات السلوكية للقائم على اللقاء والعرض ، والانماط السلوكية للجمهور المتلقى واساليب التعامل معها ، والاساليب الحديثة في تحفيز وجدب انتياه الجمهور ، وتقنيات اعداد شرائح العرض . ...( وال سبها)...