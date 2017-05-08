وزير الشؤون الخارجية النيجري: اجتماع الجزائر " مرحلة هامة " في مسار التسوية للأزمة الليبية .

الجزائر 08 مايو 2017 (وال)- أكد وزير الشؤون الخارجية النيجري " إبراهيم ياكوبا " بالجزائر العاصمة ان الاجتماع الوزاري الـ" 11 " لبلدان جوار ليبيا سيشكل "مرحلة هامة" في العمل من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. وأوضح السيد " ياكوبا " في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " ان اجتماع الجزائر "سيشكل مرحلة هامة في العمل من أجل تسوية الأزمة في ليبيا كونه بلد جار" مضيفا ان مشاركة النيجر في هذا الاجتماع يستجيب لانشغال عميق بالنسبة للبلدين يكتسي صبغة " أمنية وسياسية". واضاف رئيس الدبلوماسية النيجيرية يقول إن " اجتماع الإثنين يمثل فرصة " للتعبير عن انشغالنا بخصوص ما يجري في الجنوب الليبي سيما انتشار الجماعات الارهابية التي تشكل انشغالا كبيرا للنيجر". اما على الصعيد السياسي - يضيف الوزير النيجري- فان هذا الاجتماع يعتبر منبراً من أجل "دعم" المسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة .. مجددا التأكيد على مساندة بلاده " للحوار الليبي بمشاركة جميع الاطراف الليبية ". وتجتمع بلدان جوار ليبيا مرة اخرى في الجزائر تحت اشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين على طريق السلام ومن اجل تسوية الازمة الليبية . كما سيستعرض المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاطات الجماعات الارهابية والمنظمات الاجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة . (وال)