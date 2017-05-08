النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 8 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت . السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر احيانا هذه الليلة مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على ساحل الممتد من زوارة الى طرابلس والريح برانى الى شرقى يتحول تدريجيا الى شرش سرعته ما بين (10-20) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-2.00) متر والبحر هادئ الى خفيف الموج هذا اليوم ويكون قليل الاضطراب يوم الغد ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة جيدة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والريح متغير الاتجاه ويكون باش يوم الغد سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.00) متر والبحر هادئ الى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة يوم الغد. ... وال ...