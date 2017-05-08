الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 8 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . انخفاض تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا . رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة لاتتجاوز ( 22 ) درجة مئوية على مناطق أقصى الساحل الغربي و تتراوح مابين (25- 31) على الساحل الممتد من طرابلس حتى الخمس نالوت سهل الجفارة وبعض مناطق الجبل الغربي وتتراوح مابين (35-40)درجة مئوية على بقية المناطق وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق. بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (33 -39) درجة مئوية ولاتتجاوز (31) درجة على مناطق أقصى الساحل الشرقي تتحول الرياح تدريجيا من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتسجل درجات الحرارة إنخفاض ملحوظ على أغلب المناطق. الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة. السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-40) درجة مئوية وتسجل إنخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة. الكفرة-تازربو-السرير. السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب فى اثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-39) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف وتدريحي بداية من يوم الغد . ... (وال) ...